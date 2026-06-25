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Обвиняемому в убийстве ребенка в Петербурге грозит пожизненный срок - РИА Новости, 25.06.2026
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08:18 25.06.2026
Обвиняемому в убийстве ребенка в Петербурге грозит пожизненный срок

Обвиняемому в убийстве ребенка в Петербурге грозит пожизненное заключение

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Наручники. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петру Жилкину, обвиняемому в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге, грозит пожизненное лишение свободы.
  • В конце января СК возбудил уголовное дело после исчезновения и последующего убийства девятилетнего мальчика.
  • 3 февраля суд заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Обвиняемому в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге Петру Жилкину грозит пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.
"По предъявленным обвинениям Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. На этом также будет настаивать сторона обвинения", - сказал Яшков.
В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера.
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