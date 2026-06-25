Обвиняемому в убийстве ребенка в Петербурге грозит пожизненный срок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Обвиняемому в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге Петру Жилкину грозит пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.

"По предъявленным обвинениям Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. На этом также будет настаивать сторона обвинения", - сказал Яшков.