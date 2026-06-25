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Песков указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацизма на Украине - РИА Новости, 25.06.2026
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12:48 25.06.2026 (обновлено: 12:56 25.06.2026)
Песков указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацизма на Украине

Песков указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.
Ранее Песков назвал парадоксальной ситуацию, при которой Польша собирается восстанавливать Украину, где поклоняются нацистам.
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"Но больше всего в этой ситуации, наверное, парадоксальным является отсутствие какой-либо реакции из других европейских столиц. Больше сказать здесь нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает проведение конференции в Польше по восстановлению Украины на фоне скандала.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Как анонсировали польские власти, в ней должны были принять участие руководители Польши и Украины, в том числе Владимир Зеленский, ведущие представители бизнеса. Как анонсировал ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, на этом мероприятии планируется подписать около 200 коммерческих соглашений.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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