Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.

Ранее Песков назвал парадоксальной ситуацию, при которой Польша собирается восстанавливать Украину, где поклоняются нацистам.

"Но больше всего в этой ситуации, наверное, парадоксальным является отсутствие какой-либо реакции из других европейских столиц. Больше сказать здесь нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает проведение конференции в Польше по восстановлению Украины на фоне скандала.

В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Как анонсировали польские власти, в ней должны были принять участие руководители Польши и Украины, в том числе Владимир Зеленский, ведущие представители бизнеса. Как анонсировал ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, на этом мероприятии планируется подписать около 200 коммерческих соглашений.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла.