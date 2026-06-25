Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.
"Но больше всего в этой ситуации, наверное, парадоксальным является отсутствие какой-либо реакции из других европейских столиц. Больше сказать здесь нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает проведение конференции в Польше по восстановлению Украины на фоне скандала.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Как анонсировали польские власти, в ней должны были принять участие руководители Польши и Украины, в том числе Владимир Зеленский, ведущие представители бизнеса. Как анонсировал ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, на этом мероприятии планируется подписать около 200 коммерческих соглашений.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.