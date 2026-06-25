Песков опроверг сообщения о том, что Москва может давить на Минск

"Что касается сообщений вот этого издания, о котором вы упомянули, то это абсолютно не соответствует действительности. У нас есть союзное государство. У нас целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается", - сказал Песков журналистам.