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Песков опроверг сообщения о том, что Москва может давить на Минск - РИА Новости, 25.06.2026
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13:00 25.06.2026
Песков опроверг сообщения о том, что Москва может давить на Минск

Песков опроверг сообщения о том, что Москва может оказывать давление на Минск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг сообщения о давлении на Минск.
  • По словам Пескова, между Россией и Белоруссией продолжается наиболее продвинутая форма интеграции и есть целый перечень совместных проектов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Москва якобы может оказывать какое-то давление на Минск.
Пескова спросили, как он может прокомментировать сообщение The Wall Street Journal о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию с тем, чтобы та усилила поддержку СВО, а также о том, что Россия якобы угрожает приостановкой финансовой поддержки Белоруссии, если Минск откажется от этого.
"Что касается сообщений вот этого издания, о котором вы упомянули, то это абсолютно не соответствует действительности. У нас есть союзное государство. У нас целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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