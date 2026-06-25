Песков опроверг сообщения о том, что Москва может давить на Минск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг сообщения о давлении на Минск.
- По словам Пескова, между Россией и Белоруссией продолжается наиболее продвинутая форма интеграции и есть целый перечень совместных проектов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Москва якобы может оказывать какое-то давление на Минск.
Пескова спросили, как он может прокомментировать сообщение The Wall Street Journal о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию с тем, чтобы та усилила поддержку СВО, а также о том, что Россия якобы угрожает приостановкой финансовой поддержки Белоруссии, если Минск откажется от этого.
"Что касается сообщений вот этого издания, о котором вы упомянули, то это абсолютно не соответствует действительности. У нас есть союзное государство. У нас целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается", - сказал Песков журналистам.