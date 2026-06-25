Щетинин перешел в "Ахмат"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полузащитник Кирилл Щетинин перешел из "Ростова" в "Ахмат", сообщается в Telegram-канале грозненского футбольного клуба.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года. Он прошел медобследование и присоединился к команде на сборах в Сербии. Футболист будет играть за команду под 10-м номером.
Щетинин выступал за "Ростов" с 2021 года и с тех пор провел за клуб 161 матч и забил 11 голов. На его счету один матч за сборную России.
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