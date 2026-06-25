Рубио: меморандум США и Ирана задает контур будущим мирным переговорам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не является финальным соглашением.
- Он лишь задает контуры дальнейших переговоров.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не является финальным соглашением, а лишь задает контуры дальнейших переговоров, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Меморандум о взаимопонимании не является финальным соглашением. Меморандум лишь закладывает базу и контур для переговоров (о мирном урегулировании конфликта - ред.)", – сказал Рубио журналистам в ходе визита по странам Персидского залива.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.