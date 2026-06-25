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Рубио: меморандум США и Ирана задает контур будущим мирным переговорам - РИА Новости, 25.06.2026
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15:49 25.06.2026
Рубио: меморандум США и Ирана задает контур будущим мирным переговорам

Рубио: Меморандум с Ираном не является финальным соглашением

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не является финальным соглашением.
  • Он лишь задает контуры дальнейших переговоров.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не является финальным соглашением, а лишь задает контуры дальнейших переговоров, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Меморандум о взаимопонимании не является финальным соглашением. Меморандум лишь закладывает базу и контур для переговоров (о мирном урегулировании конфликта - ред.)", – сказал Рубио журналистам в ходе визита по странам Персидского залива.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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