Рубио: меморандум США и Ирана задает контур будущим мирным переговорам

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не является финальным соглашением, а лишь задает контуры дальнейших переговоров, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.