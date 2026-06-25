Стало известно, в каких регионах средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан России в мае 2026 года превысил 40 тысяч рублей в Ненецком и Чукотском автономных округах.
- Средняя пенсия неработающих граждан в мае 2026 года по стране составляет 25 839 рублей.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан России в мае 2026 года превысил 40 тысяч рублей в двух регионах, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно этим данным, соответствующий уровень средней пенсии среди неработающих россиян зафиксирован в Ненецком автономном округе - 40 082 рубля, а также в Чукотском автономном округе - 44 069 рублей.
Средняя пенсия неработающих граждан в мае этого года по стране составляет 25 839 рублей.
Назван средний размер пенсии неработающих россиян
21 июня, 03:22