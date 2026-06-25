В Госдуме объяснили, как изменят порядок начисления пенсии с 2027 года

По новым правилам Социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения человеком пенсионного возраста, используя данные из своих систем. О назначении выплаты уведомят в течение трех рабочих дней. Новый порядок распространится на обычные страховые пенсии и на досрочные — для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

Обязательные условия останутся прежними: не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Исключение — граждане с периодами работы за границей, им придется подтверждать иностранный стаж в прежнем порядке. Если у человека нет оснований для автоматического назначения, его предупредят за 30 дней до достижения пенсионного возраста, заключил Панеш.