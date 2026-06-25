Патриарх Кирилл вручил орден замначальника управления президента

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл наградил Анатолия Вылегжанина орденом Сергия Радонежского II степени.

Вылегжанин выразил благодарность за награду и подтвердил свою приверженность служению Отечеству и Русской православной церкви.

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом Сергия Радонежского II степени замначальника управления президента РФ по внутренней политике Анатолия Вылегжанина, следует из сообщения, опубликованного на Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом Сергия Радонежского II степени замначальника управления президента РФ по внутренней политике Анатолия Вылегжанина, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ

"Двадцать пятого июня в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике Анатолием Вылегжаниным. Во внимание ко вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 55-летием со дня рождения предстоятель наградил Вылегжанина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени", - сказано в сообщении.

Патриарх Кирилл вручил награду и поздравил его. "Вы прошли большой путь служения Отечеству, но находитесь в таком возрасте, когда есть возможность еще долго продолжать этот путь. Всегда, во всех званиях и положениях вы стремились защищать Родину и поддерживать Русскую православную церковь. В благодарность за эту позицию — и патриотическую, и православную, — сегодня с большим удовлетворением вручаю вам этот высокий церковный орден", - сказал патриарх Кирилл.

В ответ Вылегжанин поблагодарил предстоятеля за награду и заверил, что действует "исключительно во благо нашего святого Отечества и Русской православной церкви как неотъемлемой его части".