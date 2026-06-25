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Патриарх Кирилл вручил орден замначальника управления президента - РИА Новости, 25.06.2026
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23:41 25.06.2026
Патриарх Кирилл вручил орден замначальника управления президента

Патриарх Кирилл вручил орден замначальника управления президента Вылегжанина

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл наградил Анатолия Вылегжанина орденом Сергия Радонежского II степени.
  • Вылегжанин выразил благодарность за награду и подтвердил свою приверженность служению Отечеству и Русской православной церкви.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом Сергия Радонежского II степени замначальника управления президента РФ по внутренней политике Анатолия Вылегжанина, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
"Двадцать пятого июня в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике Анатолием Вылегжаниным. Во внимание ко вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 55-летием со дня рождения предстоятель наградил Вылегжанина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени", - сказано в сообщении.
Патриарх Кирилл вручил награду и поздравил его. "Вы прошли большой путь служения Отечеству, но находитесь в таком возрасте, когда есть возможность еще долго продолжать этот путь. Всегда, во всех званиях и положениях вы стремились защищать Родину и поддерживать Русскую православную церковь. В благодарность за эту позицию — и патриотическую, и православную, — сегодня с большим удовлетворением вручаю вам этот высокий церковный орден", - сказал патриарх Кирилл.
В ответ Вылегжанин поблагодарил предстоятеля за награду и заверил, что действует "исключительно во благо нашего святого Отечества и Русской православной церкви как неотъемлемой его части".
По данным Православной энциклопедии, орден преподобного Сергия Радонежского учрежден в 1978 году. В положении об ордене сказано, что орденами 1-й и 2-й степени награждаются предстоятели поместных православных церквей, главы инославных церквей и религиозных объединений, видные церковные и государственные деятели за плодотворные труды по укреплению мира и дружбы между народами. А согласно положению о наградах РПЦ в редакции 2017 года, "орденом награждаются священнослужители и миряне за труды на благо Святой Церкви".
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