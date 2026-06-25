Пашинян назвал ключевой вопрос повестки визита фон дер Ляйен в Армению

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Армению 1 июля.

Ключевым вопросом визита станет возможность упрощения поставок армянской агропродукции в страны ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду финализировать проект по поставкам и объявить об этом во время визита Урсулы фон дер Ляйен.

ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Ключевым вопросом повестки визита в Армению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен будет упрощение поставок армянской агропродукции в страны ЕС, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Ранее издание Politico сообщило, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует совершить 1 июля визит в Армению. Отмечается, что в делегация ЕС войдет комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Ключевым вопросом повестки визита председателя Еврокомиссии будет возможность обеспечения упрощенных поставок армянской продукции, в частности, сельхозпродукции в ЕС", - заявил Пашинян журналистам.

По его словам, недавно министр иностранных дела Армении участвовал в Брюсселе в заседании глав европейских внешнеполитических ведомств.

"И есть вероятность, что у Армении появится уникальная возможность в этом смысле (обеспечении поставок агропродукции – ред.). Надеюсь, что мы успеем финализировать этот проект и во время ереванского визита (фон дер Ляйен - ред.) вместе объявить об этом", - отметил Пашинян.

Пашинян ранее утверждал, что заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. Он также заявлял, что рынок Евросоюза будет открыт для армянских фермеров.