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Пашинян назвал ключевой вопрос повестки визита фон дер Ляйен в Армению - РИА Новости, 25.06.2026
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14:52 25.06.2026
Пашинян назвал ключевой вопрос повестки визита фон дер Ляйен в Армению

Пашинян: ключевым в визите фон дер Ляйен будет упрощение поставок агропродукции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Армению 1 июля.
  • Ключевым вопросом визита станет возможность упрощения поставок армянской агропродукции в страны ЕС.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду финализировать проект по поставкам и объявить об этом во время визита Урсулы фон дер Ляйен.
ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Ключевым вопросом повестки визита в Армению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен будет упрощение поставок армянской агропродукции в страны ЕС, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
Ранее издание Politico сообщило, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует совершить 1 июля визит в Армению. Отмечается, что в делегация ЕС войдет комиссар по вопросам расширения Марта Кос.
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"Ключевым вопросом повестки визита председателя Еврокомиссии будет возможность обеспечения упрощенных поставок армянской продукции, в частности, сельхозпродукции в ЕС", - заявил Пашинян журналистам.
По его словам, недавно министр иностранных дела Армении участвовал в Брюсселе в заседании глав европейских внешнеполитических ведомств.
"И есть вероятность, что у Армении появится уникальная возможность в этом смысле (обеспечении поставок агропродукции – ред.). Надеюсь, что мы успеем финализировать этот проект и во время ереванского визита (фон дер Ляйен - ред.) вместе объявить об этом", - отметил Пашинян.
Пашинян ранее утверждал, что заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. Он также заявлял, что рынок Евросоюза будет открыт для армянских фермеров.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
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