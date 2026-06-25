Рейтинг@Mail.ru
Пашинян не планирует менять состав правительства по итогам выборов - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 25.06.2026
Пашинян не планирует менять состав правительства по итогам выборов

Пашинян заявил, что не планирует менять состав правительства по итогам выборов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует менять состав правительства после парламентских выборов.
  • Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата и сможет самостоятельно сформировать правительство, а партия "Процветающая Армения" не прошла в парламент нового созыва.
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен менять состав правительства по итогам парламентских выборов, которые прошли 7 июня.
"Я не вижу и не планирую изменений среди членов правительства – вице-премьеров и министров, но на других уровнях, думаю, некоторые изменения произойдут", – заявил Пашинян журналистам.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Пашинян призвал лишить оппозицию в парламенте возможности работать
16 июня, 16:41
 
В миреАрменияНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала