Пашинян не планирует менять состав правительства по итогам выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует менять состав правительства после парламентских выборов.
- Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата и сможет самостоятельно сформировать правительство, а партия "Процветающая Армения" не прошла в парламент нового созыва.
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен менять состав правительства по итогам парламентских выборов, которые прошли 7 июня.
"Я не вижу и не планирую изменений среди членов правительства – вице-премьеров и министров, но на других уровнях, думаю, некоторые изменения произойдут", – заявил Пашинян журналистам.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.