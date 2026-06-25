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В ЛНР один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 25.06.2026
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16:46 25.06.2026
В ЛНР один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА

Пасечник: в ЛНР один человек погиб, двое ранены при атаке украинских БПЛА

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские беспилотники атаковали гражданские грузовые автомобили и гражданскую инфраструктуру в ЛНР.
  • В Северодонецке погиб 29-летний водитель грузовика, в Лисичанске ранена инженер предприятия и 24-летний молодой человек.
  • Следственные органы фиксируют последствия украинских атак.
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали гражданские грузовые автомобили и гражданскую инфраструктуру в ЛНР, из-за чего один человек погиб, двое пострадали, сообщает глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе "Макс".
"Беспилотники ВСУ атаковали гражданские грузовые автомобили в Новоайдарском муниципальном округ, Первомайске и на окраине Луганска. Здесь обошлось без жертв. К несчастью, в Северодонецке погиб 29-летний водитель грузовика. В Лисичанске боевики ВСУ ударили по зданию "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз", ранена инженер предприятия – 58-летняя женщина находится в медицинском учреждении, ей оказывается необходимая помощь. Также в Лисичанске БПЛА противника ударил вблизи магазина, в результате чего ранение получил 24-летний молодой человек", - говорится в сообщении.
Пасечник отметил, что следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия украинских атак.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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