В ЛНР один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА

ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали гражданские грузовые автомобили и гражданскую инфраструктуру в ЛНР, из-за чего один человек погиб, двое пострадали, сообщает глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе "Макс".