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"Вашингтон" предпримет шаги для сохранения Овечкина, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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23:05 25.06.2026
"Вашингтон" предпримет шаги для сохранения Овечкина, сообщают СМИ

Фридман: "Вашингтон" освободит место под потолком зарплат для Овечкина

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» постарается освободить место под потолком зарплат, чтобы сохранить в команде Александра Овечкина.
  • Сезон 2025/26 стал для 40-летнего Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном».
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" постарается освободить немного места под потолком зарплат, чтобы обеспечить сохранение в команде Александра Овечкина, сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
"Относительно будущего Овечкина и "Кэпиталз" - я думаю, они, вероятно, предпримут еще один или пару шагов, чтобы освободить немного места под потолком зарплат и обеспечить возможность сохранить его", - цитирует Фридмана NHL Rumour Report со ссылкой на FAN Hockey Show.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016) на счету Овечкина 1006 голов.
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ХоккейСпортАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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