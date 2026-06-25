"Вашингтон" предпримет шаги для сохранения Овечкина, сообщают СМИ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" постарается освободить немного места под потолком зарплат, чтобы обеспечить сохранение в команде Александра Овечкина, сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016) на счету Овечкина 1006 голов.