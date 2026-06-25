"Вашингтон" предпримет шаги для сохранения Овечкина, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» постарается освободить место под потолком зарплат, чтобы сохранить в команде Александра Овечкина.
- Сезон 2025/26 стал для 40-летнего Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном».
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" постарается освободить немного места под потолком зарплат, чтобы обеспечить сохранение в команде Александра Овечкина, сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.
"Относительно будущего Овечкина и "Кэпиталз" - я думаю, они, вероятно, предпримут еще один или пару шагов, чтобы освободить немного места под потолком зарплат и обеспечить возможность сохранить его", - цитирует Фридмана NHL Rumour Report со ссылкой на FAN Hockey Show.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016) на счету Овечкина 1006 голов.