Врач рассказала, как подготовить иммунитет ребенка перед лагерем

Краткий пересказ от РИА ИИ Аллерголог-иммунолог Елена Бунина рекомендует комплексный подход для укрепления иммунитета ребенка перед поездкой в лагерь: правильное питание, физическая активность, полноценный сон, соблюдение режима и правил гигиены.

За две-четыре недели до отъезда в лагерь важно включить в рацион ребенка овощи, фрукты, белковые и кисломолочные продукты, ограничить фастфуд и сладости, следить за питьевым режимом.

Для укрепления защитных сил организма полезны регулярные прогулки, спорт, полноценный сон и щадящее закаливание (после консультации с педиатром).

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правильное питание, физическая активность и соблюдение режима помогут укрепить иммунитет ребенка перед поездкой в лагерь, рассказала аллерголог-иммунолог "СМ-Клиника" для детей Елена Бунина.

"Комплексный подход, включающий правильное питание, достаточную физическую активность, полноценный сон, соблюдение режима и правил гигиены, помогает повысить устойчивость организма к инфекциям и облегчает адаптацию ребенка к новым условиям в лагере", - сказала Бунина "Газете.Ru"

По словам врача, подготовку к лагерю стоит начинать за две-четыре недели до отъезда. В рационе должны быть овощи, фрукты, белковые и кисломолочные продукты, а фастфуд и сладости лучше ограничить, пояснила она. Важно следить за питьевым режимом - недостаток воды делает организм уязвимее, добавила иммунолог.

Кроме того, специалист отметила, что регулярные прогулки, спорт и полноценный сон помогают укрепить защитные силы. Она также советует щадящие закаливания, но только после консультации с педиатром. Перед поездкой нужно проверить прививки и пройти медосмотр, напомнила специалист.