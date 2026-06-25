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Врач рассказала, как подготовить иммунитет ребенка перед лагерем - РИА Новости, 25.06.2026
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18:47 25.06.2026
Врач рассказала, как подготовить иммунитет ребенка перед лагерем

Бунина: режим и питание помогут подготовить иммунитет ребенка перед лагерем

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в лагере
Дети в лагере - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дети в лагере. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аллерголог-иммунолог Елена Бунина рекомендует комплексный подход для укрепления иммунитета ребенка перед поездкой в лагерь: правильное питание, физическая активность, полноценный сон, соблюдение режима и правил гигиены.
  • За две-четыре недели до отъезда в лагерь важно включить в рацион ребенка овощи, фрукты, белковые и кисломолочные продукты, ограничить фастфуд и сладости, следить за питьевым режимом.
  • Для укрепления защитных сил организма полезны регулярные прогулки, спорт, полноценный сон и щадящее закаливание (после консультации с педиатром).
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правильное питание, физическая активность и соблюдение режима помогут укрепить иммунитет ребенка перед поездкой в лагерь, рассказала аллерголог-иммунолог "СМ-Клиника" для детей Елена Бунина.
"Комплексный подход, включающий правильное питание, достаточную физическую активность, полноценный сон, соблюдение режима и правил гигиены, помогает повысить устойчивость организма к инфекциям и облегчает адаптацию ребенка к новым условиям в лагере", - сказала Бунина "Газете.Ru".
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По словам врача, подготовку к лагерю стоит начинать за две-четыре недели до отъезда. В рационе должны быть овощи, фрукты, белковые и кисломолочные продукты, а фастфуд и сладости лучше ограничить, пояснила она. Важно следить за питьевым режимом - недостаток воды делает организм уязвимее, добавила иммунолог.
Кроме того, специалист отметила, что регулярные прогулки, спорт и полноценный сон помогают укрепить защитные силы. Она также советует щадящие закаливания, но только после консультации с педиатром. Перед поездкой нужно проверить прививки и пройти медосмотр, напомнила специалист.
Среди частых ошибок родителей, которые могут ослабить защитные силы организма ребенка, она назвала недостаток сна, переутомление, несбалансированное питание, малоподвижность и самостоятельный прием витаминов.
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