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Адвокат объяснила, кого освободят от подачи декларации при продаже квартиры - РИА Новости, 25.06.2026
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03:10 25.06.2026 (обновлено: 05:27 25.06.2026)
Адвокат объяснила, кого освободят от подачи декларации при продаже квартиры

Юрист Кудерко: декларация после продажи квартиры при нулевом доходе не нужна

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомната в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Комната в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Комната в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нотариусы и Росреестр теперь передают все сведения о сделках в налоговую службу, поэтому подавать форму 3-НДФЛ при нулевых доходах больше не требуется.
  • Закон также отменяет штрафы за непредставление "нулевых" деклараций.
  • Сам налог по-прежнему придется платить.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает граждан от обязанности подавать налоговую декларацию при продаже квартиры или получении ее в дар, а также отменяет штрафы за несвоевременную сдачу "нулевых" отчетов. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
Нововведение не отменяет сам налог — его по-прежнему придется платить. Однако подавать форму 3-НДФЛ при нулевых доходах больше не требуется, поскольку нотариусы и Росреестр уже передают все сведения о сделках в налоговую службу.
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"Послабление касается исключительно бюрократической обязанности: подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ больше не требуется, если доход получен от продажи или дарения недвижимости", — пояснила Кудерко.
Закон также отменяет штрафы за непредставление "нулевых" деклараций: если налог к уплате отсутствует, подавать отчётность не нужно. Ранее минимальный штраф составлял тысячу рублей. Закон вступит в силу со дня опубликования
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