Адвокат объяснила, кого освободят от подачи декларации при продаже квартиры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нотариусы и Росреестр теперь передают все сведения о сделках в налоговую службу, поэтому подавать форму 3-НДФЛ при нулевых доходах больше не требуется.
- Закон также отменяет штрафы за непредставление "нулевых" деклараций.
- Сам налог по-прежнему придется платить.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает граждан от обязанности подавать налоговую декларацию при продаже квартиры или получении ее в дар, а также отменяет штрафы за несвоевременную сдачу "нулевых" отчетов. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
Нововведение не отменяет сам налог — его по-прежнему придется платить. Однако подавать форму 3-НДФЛ при нулевых доходах больше не требуется, поскольку нотариусы и Росреестр уже передают все сведения о сделках в налоговую службу.
"Послабление касается исключительно бюрократической обязанности: подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ больше не требуется, если доход получен от продажи или дарения недвижимости", — пояснила Кудерко.
Закон также отменяет штрафы за непредставление "нулевых" деклараций: если налог к уплате отсутствует, подавать отчётность не нужно. Ранее минимальный штраф составлял тысячу рублей. Закон вступит в силу со дня опубликования