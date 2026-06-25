Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Качиньский, лидер польской оппозиции, вернул украинский орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Качиньский объяснил свой поступок выражением отношения к украинской элите и актом лояльности президенту Польши Каролю Навроцкому.

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сообщил, что вернул украинский орден.

Владимир Зеленский наградил Качиньского орденом князя Ярослава Мудрого II степени в июне 2022 года.

"Я возвращаю этот орден. Это будет выражением моего отношения к украинской элите, и это будет акт лояльности президенту Польши Каролю Навроцкому, потому что такие действия необходимы сегодня", - заявил Качиньский журналистам.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.