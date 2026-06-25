Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина производит тяжелые коптеры на оптоволокне, чтобы защититься от средств радиоэлектронной борьбы.
- Противодействие таким коптерам осуществляется с помощью РЭБ, FPV-дронов, зенитных орудий и пулеметов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украина производит тяжелые коптеры на оптоволокне, чтобы защититься от средств радиоэлектронной борьбы, сбивают их, в том числе, из зениток, рассказал командир взвода ПВО мотострелкового полка "Южной" группировки с позывным Варяг.
"Противник начал делать на оптоволокне дроны, свои "Бабки-Ежки". Пятьдесят на пятьдесят, чтобы его РЭБ не глушил", - сказал командир взвода на видео Минобороны РФ.
Противодействие им оказывается посредством РЭБ, FPV-дронов, зенитных орудий и пулеметов, отметил Варяг.
"По крыльям мы работаем непосредственно, которые летят со стороны противника", - заключил он.