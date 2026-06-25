В Брянской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракетную опасность отменили на территории Брянской области.
- В Брянской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.
БРЯНСК, 25 июн – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Отбой ракетной опасности! На территории Брянской области", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность действовала в регионе полтора часа. При этом в Брянской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, объявленный в четверг утром.