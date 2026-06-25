В Липецкой области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ракетной опасности на территории всего региона.
- Ракетная опасность была объявлена в Липецкой области в четверг в 16:50 мск.
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ракетной опасности на территории всего региона.
Ракетная опасность в Липецкой области была объявлена в четверг в 16.50 мск.
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22 июня 2022, 17:18