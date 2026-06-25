В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена ракетная опасность.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук призвал жителей оставаться дома или искать укрытия.
БРЯНСК, 25 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг в Брянской области объявили беспилотную опасность.
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