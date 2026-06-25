В Орловской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Орловской области объявлена ракетная опасность.
- Губернатор Андрей Клычков рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящимся на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
ТУЛА, 25 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"В Орловской области объявлена ракетная опасность", - написал Клычков в канале на платформе "Макс".
Губернатор рекомендовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой), а находящимся на улице - зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
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