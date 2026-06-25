На территории Брянской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области объявлена беспилотная опасность.
- Врио губернатора Егор Ковальчук призвал жителей оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами.
БРЯНСК, 25 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
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