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На территории Брянской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 25.06.2026
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09:52 25.06.2026
На территории Брянской области объявили беспилотную опасность

В Брянской области объявили угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области объявлена беспилотная опасность.
  • Врио губернатора Егор Ковальчук призвал жителей оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами.
БРЯНСК, 25 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьЕгор Ковальчук
 
 
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