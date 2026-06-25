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Лантратова назвала решение Apple по VK произволом компании - РИА Новости, 25.06.2026
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17:17 25.06.2026
Лантратова назвала решение Apple по VK произволом компании

Лантратова: Apple давно занимается политикой, а не бизнесом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что компания Apple занимается не бизнесом, а политикой.
  • Из App Store пропали все приложения VK, и российская компания подтвердила факт их удаления без предупреждений со стороны Apple.
  • Минцифры России назвало решение Apple политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Компания Apple давно занимается не бизнесом, а политикой, она запрещает пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет страны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
В четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке. Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ, которые вытесняются отечественными приложениями.
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"Нам пытаются диктовать, какими приложениями пользоваться. Что читать и писать, загоняя в узкий коридор американских сервисов. Руководство Apple пытается ограничить своих пользователей. Запретить пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет… Компания Apple давно занимается не бизнесом, а политикой", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что удаление российских сервисов с платформы не является требованием закона, группа VK не находится под санкциями США и никогда не фигурировала в санкционных списках.
"Данный шаг - решение самой компании. Осознанный произвол корпорации. Нам пытаются диктовать, какими приложениями пользоваться. Что читать и писать, загоняя в узкий коридор американских сервисов… Цель - тотальный контроль над нашими вкусами, мыслями и действиями", - добавила Лантратова.
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