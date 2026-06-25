Лантратова назвала решение Apple по VK произволом компании

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что компания Apple занимается не бизнесом, а политикой.

Из App Store пропали все приложения VK, и российская компания подтвердила факт их удаления без предупреждений со стороны Apple.

Минцифры России назвало решение Apple политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Компания Apple давно занимается не бизнесом, а политикой, она запрещает пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет страны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке. Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ, которые вытесняются отечественными приложениями.

"Нам пытаются диктовать, какими приложениями пользоваться. Что читать и писать, загоняя в узкий коридор американских сервисов. Руководство Apple пытается ограничить своих пользователей. Запретить пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет… Компания Apple давно занимается не бизнесом, а политикой", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс"

Она отметила, что удаление российских сервисов с платформы не является требованием закона, группа VK не находится под санкциями США и никогда не фигурировала в санкционных списках.