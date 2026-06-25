МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе не смогли мобилизовать мужчину, в отместку похитили и покалечили его собаку, пишет в четверг издание "Страна.ua".

В 2022 году в украинских СМИ проходила медиакампания, призванная популяризовать ВСУ среди населения Украины и стран-партнеров. "Лицом" кампании стал джек-рассел-терьер по кличке Патрон, якобы проходивший службу в подразделении саперов ВСУ.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.