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В Одессе сотрудники военкомата похитили собаку при мобилизации мужчины - РИА Новости, 25.06.2026
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20:04 25.06.2026 (обновлено: 20:52 25.06.2026)
В Одессе сотрудники военкомата похитили собаку при мобилизации мужчины

В Одессе сотрудники ТЦК, не сумев мобилизовать мужчину, похитили его собаку

© Кадр видео из соцсетейСотрудник ТЦК уводит собаку
Сотрудник ТЦК уводит собаку - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудник ТЦК уводит собаку
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе сотрудники ТЦК похитили собаку во время неудачной мобилизации мужчины.
  • Позже мобилизованную собаку нашли на улице со сломанной лапой.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе не смогли мобилизовать мужчину, в отместку похитили и покалечили его собаку, пишет в четверг издание "Страна.ua".
Одессе сотрудники военкомата "бусифицировали" (мобилизовали. — Прим. ред.) собаку. <...> Военкомы схватили мужчину с собакой, он убежал, а собаку забрали", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского новостного портала.
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По данным украинских журналистов, позже мобилизованную собаку нашли на улице со сломанной лапой. На видео, публикуемом СМИ, сотрудник военкомата тащит в микроавтобус пса породы джек-рассел-терьер. Такой же породы был распиаренный в украинских СМИ "пес-талисман" ВСУ Патрон.
В 2022 году в украинских СМИ проходила медиакампания, призванная популяризовать ВСУ среди населения Украины и стран-партнеров. "Лицом" кампании стал джек-рассел-терьер по кличке Патрон, якобы проходивший службу в подразделении саперов ВСУ.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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