Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе сотрудники ТЦК похитили собаку во время неудачной мобилизации мужчины.
- Позже мобилизованную собаку нашли на улице со сломанной лапой.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе не смогли мобилизовать мужчину, в отместку похитили и покалечили его собаку, пишет в четверг издание "Страна.ua".
"В Одессе сотрудники военкомата "бусифицировали" (мобилизовали. — Прим. ред.) собаку. <...> Военкомы схватили мужчину с собакой, он убежал, а собаку забрали", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского новостного портала.
По данным украинских журналистов, позже мобилизованную собаку нашли на улице со сломанной лапой. На видео, публикуемом СМИ, сотрудник военкомата тащит в микроавтобус пса породы джек-рассел-терьер. Такой же породы был распиаренный в украинских СМИ "пес-талисман" ВСУ Патрон.
В 2022 году в украинских СМИ проходила медиакампания, призванная популяризовать ВСУ среди населения Украины и стран-партнеров. "Лицом" кампании стал джек-рассел-терьер по кличке Патрон, якобы проходивший службу в подразделении саперов ВСУ.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.