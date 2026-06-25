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В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 25.06.2026
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16:00 25.06.2026
В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали два человека

Балицкий: двое мужчин пострадали при обстреле Васильевки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое мужчин пострадали при обстреле Васильевского муниципального округа Запорожской области со стороны ВСУ.
  • Фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры, сохраняется опасность повторных ударов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при обстреле ВСУ Василевского муниципального округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Идет обстрел Васильевского муниципального округа со стороны ВСУ. Пострадали мужчины 1970 и 1983 года рождения — они получили множественные ранения и доставлены в медицинское учреждение", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры.
"Опасность повторных ударов сохраняется, в небе наблюдается высокая активность дронов противника", - подчеркнул губернатор.
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