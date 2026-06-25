В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое мужчин пострадали при обстреле Васильевского муниципального округа Запорожской области со стороны ВСУ.
- Фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры, сохраняется опасность повторных ударов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при обстреле ВСУ Василевского муниципального округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры.
"Опасность повторных ударов сохраняется, в небе наблюдается высокая активность дронов противника", - подчеркнул губернатор.