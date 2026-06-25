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В промзоне Уфы упали обломки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2026
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11:28 25.06.2026 (обновлено: 12:21 25.06.2026)
В промзоне Уфы упали обломки БПЛА

В Уфе отразили атаку БПЛА, обломки упали в промзоне

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атаку беспилотников на Уфу отразили силами Минобороны и службы безопасности предприятий.
  • Обломки БПЛА упали в промзоне, никто не пострадал, предприятия работают в штатном режиме.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. В Уфе отразили налет украинских беспилотников, обломки сбитых аппаратов упали в промзоне, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
"Очередная атака беспилотников на Уфу, силами Минобороны и службы безопасности предприятий ее отбили. Обломки БПЛА упали в промзоне", — написал он на платформе "Макс".
При этом никто не пострадал. Технологические процессы не нарушены, предприятия работают в штатном режиме, добавил глава республики.
По его словам, все службы работают на месте, устраняют последствия произошедшего.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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ПроисшествияУфаРадий Хабиров
 
 
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