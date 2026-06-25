В промзоне Уфы упали обломки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. В Уфе отразили налет украинских беспилотников, обломки сбитых аппаратов упали в промзоне, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

При этом никто не пострадал. Технологические процессы не нарушены, предприятия работают в штатном режиме, добавил глава республики.