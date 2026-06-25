В Москве завершилось прощание с Михаилом Ножкиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным завершилась в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве.
- Захоронение артиста пройдет на Ваганьковском кладбище после кремации.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным завершилась в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. По словам его невестки Лидии Ножкиной, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.
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Церемония прощания началась в 10.30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Проститься с Ножкиным пришли десятки людей: его друзья, знакомые, коллеги и поклонники.
Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с артистом. Также венки передали киноконцерн "Мосфильм", Государственный Кремлевский дворец, Союз ветеранов и другие.
Артиста проводили в последний путь аплодисментами. Позже Ножкина кремируют, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.
Соболезнования в связи c кончиной артиста, помимо президента РФ, выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, помощник президента России Владимир Мединский.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.