Рейтинг@Mail.ru
Десятки людей пришли проститься с актером Михаилом Ножкиным - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 25.06.2026 (обновлено: 12:42 25.06.2026)
Десятки людей пришли проститься с актером Михаилом Ножкиным

Десятки людей пришли проститься с актером Михаилом Ножкиным в храм в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист РСФСР Михаил Ножкин умер в возрасте 89 лет.
  • Церемония прощания началась в храме Христа Спасителя в Москве.
  • Проститься с актером пришли его коллеги и поклонники: они несут цветы, чтобы проводить его в последний путь.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Десятки людей собираются на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным началась в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. По словам его невестки Лидии Ножкиной, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.
Церемония начнется в 10.30. После артиста кремируют, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.
Проститься с Ножкиным в храм пришли его коллеги и поклонники: они несут цветы, чтобы проводить артиста в последний путь.
Венки передали Союз ветеранов, коллектив Государственного Кремлевского дворца и другие.
Соболезнования в связи к кончиной артиста выразили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также помощник президента России Владимир Мединский.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.
 
РоссияБелоруссияМоскваМихаил НожкинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоГосударственный Кремлевский дворецПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала