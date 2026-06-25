Десятки людей пришли проститься с актером Михаилом Ножкиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист РСФСР Михаил Ножкин умер в возрасте 89 лет.
- Церемония прощания началась в храме Христа Спасителя в Москве.
- Проститься с актером пришли его коллеги и поклонники: они несут цветы, чтобы проводить его в последний путь.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Десятки людей собираются на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным началась в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. По словам его невестки Лидии Ножкиной, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.
Церемония начнется в 10.30. После артиста кремируют, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.
Проститься с Ножкиным в храм пришли его коллеги и поклонники: они несут цветы, чтобы проводить артиста в последний путь.
Венки передали Союз ветеранов, коллектив Государственного Кремлевского дворца и другие.
Соболезнования в связи к кончиной артиста выразили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также помощник президента России Владимир Мединский.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.