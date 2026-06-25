Путин прислал венок на прощание с артистом Ножкиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным.
- Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет.
- Церемония прощания началась в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве, после чего артиста кремируют, а захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным, передает корреспондент РИА Новости.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. По словам его невестки Лидии Ножкиной, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.
Церемония прощания началась в 10.30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве. После артиста кремируют, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.
Проститься с Ножкиным в храм пришли его коллеги и поклонники: они несут цветы, чтобы проводить артиста в последний путь.
Венки также передали Союз ветеранов, коллектив Государственного Кремлевского дворца и другие.
Глава государства ранее также выразил соболезнования в связи с кончиной артиста. Также соболезнования передали президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, помощник президента России Владимир Мединский.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах, как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.
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