Путин прислал венок на прощание с артистом Ножкиным

Венок от Президента России Владимира Путина на церемонии прощания с Михаилом Ножкиным

Венок от Президента России Владимира Путина на церемонии прощания с Михаилом Ножкиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным.

Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет.

Церемония прощания началась в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве, после чего артиста кремируют, а захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным, передает корреспондент РИА Новости.

Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. По словам его невестки Лидии Ножкиной, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.

Церемония прощания началась в 10.30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве . После артиста кремируют, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.

Проститься с Ножкиным в храм пришли его коллеги и поклонники: они несут цветы, чтобы проводить артиста в последний путь.

Венки также передали Союз ветеранов, коллектив Государственного Кремлевского дворца и другие.

Глава государства ранее также выразил соболезнования в связи с кончиной артиста. Также соболезнования передали президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, помощник президента России Владимир Мединский.