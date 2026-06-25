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В Запорожской области ограничили движение на участке трассы "Новороссия" - РИА Новости, 25.06.2026
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12:23 25.06.2026 (обновлено: 17:06 25.06.2026)
В Запорожской области ограничили движение на участке трассы "Новороссия"

Балицкий: ограничено движение на участке трассы "Новороссия"

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей на заправочной станции в Мелитополе
Очередь из автомобилей на заправочной станции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Очередь из автомобилей на заправочной станции в Мелитополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области временно ограничили движение на участке трассы "Новороссия" с 317 по 331 километр.
  • Организован объездной путь через села Ботиево, Строгановка, Райновка и Орловка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. В Запорожской области ограничили движение на участке трассы "Новороссия" после ударов ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение", — написал он на платформе "Макс".
Движение ограничено с 317-го по 331-й километр трассы. Объехать этот участок можно через села Ботиево, Строгановка, Райновка и Орловка.
Балицкий призвал автомобилистов соблюдать ПДД и принимать во внимание ограничения при планировании поездок.
Трасса "Новороссия" проходит от Ростова-на-Дону до Симферополя через территорию новых регионов — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Это часть сухопутного коридора в Крым вдоль Азовского моря.
В конце мая Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе "Новороссия". В регионе усилили меры безопасности над автомобильными дорогами, проработали пути объезда.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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