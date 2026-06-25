Очередь из автомобилей на заправочной станции в Мелитополе. Архивное фото

Очередь из автомобилей на заправочной станции в Мелитополе

В Запорожской области ограничили движение на участке трассы "Новороссия"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Запорожской области временно ограничили движение на участке трассы "Новороссия" с 317 по 331 километр.

Организован объездной путь через села Ботиево, Строгановка, Райновка и Орловка.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. В Запорожской области ограничили движение на участке трассы "Новороссия" после ударов ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

« "В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение", — написал он на платформе "Макс"

Движение ограничено с 317-го по 331-й километр трассы. Объехать этот участок можно через села Ботиево, Строгановка, Райновка и Орловка.

Балицкий призвал автомобилистов соблюдать ПДД и принимать во внимание ограничения при планировании поездок.

Трасса "Новороссия" проходит от Ростова-на-Дону до Симферополя через территорию новых регионов — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Это часть сухопутного коридора в Крым вдоль Азовского моря.

В конце мая Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе "Новороссия". В регионе усилили меры безопасности над автомобильными дорогами, проработали пути объезда.