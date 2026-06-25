Обладатель Кубка Стэнли Ничушкин перешел в "Коламбус" из "Колорадо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Валерий Ничушкин перешел из клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» в «Коламбус Блю Джекетс» в результате обмена.
- «Колорадо» получил право выбора во втором раунде драфта 2026 года, третьем раунде драфта 2027 года и пятом раунде драфта 2028 года.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский нападающий Валерий Ничушкин перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" в "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена, сообщается в соцсетях "лавин".
Взамен "Колорадо" получил право выбора во втором раунде драфта 2026 года, третьем раунде драфта 2027 года и пятом раунде драфта 2028 года.
Ранее журналист Эллиотт Фридман сообщил у себя в соцсети X, что "Колорадо" хочет обменять Ничушкина ради большей финансовой гибкости. Контракт россиянина рассчитан до 2030 года со средней годовой зарплатой 6,125 млн долларов.
Ничушкину 31 год. Он присоединился к "Колорадо" в 2019 году и вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли в 2022-м. До этого воспитанник челябинского "Трактора" играл в НХЛ за "Даллас Старз", а всего в регулярных чемпионатах россиянин провел 627 матчей и совершил 357 результативных действий (154+203).