Обладатель Кубка Стэнли Ничушкин перешел в "Коламбус" из "Колорадо"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский нападающий Валерий Ничушкин перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" в "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена, сообщается в соцсетях "лавин".

Взамен "Колорадо" получил право выбора во втором раунде драфта 2026 года, третьем раунде драфта 2027 года и пятом раунде драфта 2028 года.