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В Петербурге создали новый материал для лечения кожи - РИА Новости, 25.06.2026
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Наука
 
09:00 25.06.2026 (обновлено: 10:03 25.06.2026)
В Петербурге создали новый материал для лечения кожи

В России разработали новый материал для пластырей против микробов и грибков

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМышь с пластырем на шкуре
Мышь с пластырем на шкуре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые СПбПУ в составе научного коллектива создали новый материал с антибактериальной и противогрибковой активностью для лечения повреждений кожи.
  • Материал основан на поливиниловом спирте с наноструктурированными добавками (металл-органическими каркасами на основе меди HKUST-1), которые обеспечивают высокую эффективность против распространенных патогенов.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лечить повреждения кожи, вызванные микробами и грибками, поможет новый материал, созданный учеными СПбПУ в составе научного коллектива. По словам разработчиков, при нанесении на кожу мышей материал показал высокую антибактериальную и противогрибковую активность и способность "подстраиваться" под структуру кожного покрова. При этом у подопытных животных не было выявлено значительных побочных эффектов. Результаты опубликованы в Applied Surface Science.
Вместо современных бытовых пластырей, состоящих из клейкой основы и тканевой "прокладки", которая накладывается на рану, можно использовать биосовместимые полимерные материалы, считают ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Некоторые свойства таких материалов позволяют контролировать процесс заживления поверхностного слоя кожи — эпителия.
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Ученые СПбПУ совместно с коллегами из Центра физики наноструктур ИТМО создали биосовместимую пленку для лечения повреждений эпителия на основе поливинилового спирта, из которого в настоящее время изготавливают хирургические нити, контактные линзы и пленку для упаковки пищевых продуктов.
"Антимикробная и противогрибковая активность пленок достигается благодаря включению наноструктурированных добавок (металл-органических каркасов на основе меди HKUST-1), обладающих доказанной эффективностью против распространенных патогенов. Уникальность технологии получения данных материалов связана с подбором оптимального соотношения полимерной матрицы и нанокристаллов HKUST-1, что обеспечивает синергетический эффект и высокую биосовместимость лабораторного образца", — рассказала одна из авторов разработки, научный сотрудник Лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Евгения Почкаева.
© Фото : Евгения ПочкаеваПроцесс формирования полимерной пленки
Процесс формирования полимерной пленки - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Евгения Почкаева
Процесс формирования полимерной пленки
По словам Почкаевой, новый материал эффективен против распространенных бактерий — возбудителей болезней, например, кишечной палочки (Escherichia coli) и сенной палочки (Bacillus subtilis), а также грибков видов Saccharomyces cerevisiae, Rodotorulla rubra или Saccharomyces boulardii, которые не опасны для человека, но часто используются как модельные организмы для проверки активности химических веществ.
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"Созданный нами материал можно внедрить в массовое производство и масштабировать технологию его получения для создания импортозамещенного продукта", — рассказал заведующий Лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Александр Тимин.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования России (FSEG-2025-0007) и Российского научного фонда (грант № 25-73-10091).
 
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