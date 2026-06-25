В Петербурге создали новый материал для лечения кожи

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые СПбПУ в составе научного коллектива создали новый материал с антибактериальной и противогрибковой активностью для лечения повреждений кожи.

Материал основан на поливиниловом спирте с наноструктурированными добавками (металл-органическими каркасами на основе меди HKUST-1), которые обеспечивают высокую эффективность против распространенных патогенов.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лечить повреждения кожи, вызванные микробами и грибками, поможет новый материал, созданный учеными Лечить повреждения кожи, вызванные микробами и грибками, поможет новый материал, созданный учеными СПбПУ в составе научного коллектива. По словам разработчиков, при нанесении на кожу мышей материал показал высокую антибактериальную и противогрибковую активность и способность "подстраиваться" под структуру кожного покрова. При этом у подопытных животных не было выявлено значительных побочных эффектов. Результаты опубликованы в Applied Surface Science.

Вместо современных бытовых пластырей, состоящих из клейкой основы и тканевой "прокладки", которая накладывается на рану, можно использовать биосовместимые полимерные материалы, считают ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Некоторые свойства таких материалов позволяют контролировать процесс заживления поверхностного слоя кожи — эпителия.

Ученые СПбПУ совместно с коллегами из Центра физики наноструктур ИТМО создали биосовместимую пленку для лечения повреждений эпителия на основе поливинилового спирта, из которого в настоящее время изготавливают хирургические нити, контактные линзы и пленку для упаковки пищевых продуктов.

"Антимикробная и противогрибковая активность пленок достигается благодаря включению наноструктурированных добавок (металл-органических каркасов на основе меди HKUST-1), обладающих доказанной эффективностью против распространенных патогенов. Уникальность технологии получения данных материалов связана с подбором оптимального соотношения полимерной матрицы и нанокристаллов HKUST-1, что обеспечивает синергетический эффект и высокую биосовместимость лабораторного образца", — рассказала одна из авторов разработки, научный сотрудник Лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Евгения Почкаева.

© Фото : Евгения Почкаева Процесс формирования полимерной пленки © Фото : Евгения Почкаева Процесс формирования полимерной пленки

По словам Почкаевой, новый материал эффективен против распространенных бактерий — возбудителей болезней, например, кишечной палочки (Escherichia coli) и сенной палочки (Bacillus subtilis), а также грибков видов Saccharomyces cerevisiae, Rodotorulla rubra или Saccharomyces boulardii, которые не опасны для человека, но часто используются как модельные организмы для проверки активности химических веществ.

"Созданный нами материал можно внедрить в массовое производство и масштабировать технологию его получения для создания импортозамещенного продукта", — рассказал заведующий Лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Александр Тимин.