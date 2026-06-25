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США невыгодно выходить из НАТО, считают в Госдуме - РИА Новости, 25.06.2026
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20:07 25.06.2026
США невыгодно выходить из НАТО, считают в Госдуме

Депутат Чепа: США уже "приложили руку" к деиндустриализации Европы

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США невыгодно выходить из НАТО.
  • По словам депутата, США способствовали деиндустриализации Европы и взяли под свой контроль ее финансовую систему.
  • Чепа подчеркнул, что ослабление Европы в экономическом плане выгодно США, но в военном плане, по сравнению с Россией, это не так.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США невыгодно выходить из НАТО, они уже "приложили руку" к деиндустриализации Европы, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"На мой взгляд, американцам это невыгодно (выходить из НАТО - ред.)", - сказал Чепа "Парламентской газете".
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Парламентарий отметил, что сегодня идет усиленная деиндустриализация Европы, по его словам, американцы приложили руку к этому развалу.
"Мы знаем, что очень много крупных компаний, заводов переехало из Европы в Америку. Американцам во многом удалось взять под свой контроль финансовую систему Европы. Они настояли на том, чтобы финансирование стран НАТО увеличивалось сначала до 2-3 процентов, потом до 5 процентов. При этом ведь есть стратегия, есть понимание того, какие задачи ставятся, под это и оружие приобретается, а оружие было американское. Американцы на этом зарабатывают", - отметил депутат.
Чепа подчеркнул, что американцы все время стремились увеличить поставки своего оружия в Европу, в страны НАТО в первую очередь, создавая все предпосылки для этого. Он добавил, что Европа стала "просаживаться" примерно с 2018-2019 годов, особенно когда Германия приняла "зеленую повестку". По его словам, тогда же появились предостережения, что такая политика может привести к коллапсу.
"Вот для того, чтобы оружие покупалось и приобреталось, нужна война. Вот эту войну организовали и поддерживали европейцы при попустительстве того же (экс-президента США Джо - ред.) Байдена. И вот в такой ситуации находится мир и НАТО. Американцам ослабление Европы в экономическом плане на руку, но в военном плане, по сравнению с Россией, не на руку", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп в апреле заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер говорил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".
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