Рютте заявил, что Европа и Канада увеличили расходы на оборону из-за Трампа

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году Европа и Канада нарастили оборонные расходы примерно на 1,2 триллиона долларов.

Рютте также добавил, что за время второго президентского срока Трампа Канада и Европа суммарно увеличат расходы на оборону более чем на 250 миллиардов долларов за период 2025 и 2026 годов.