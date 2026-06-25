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Рютте заявил, что Европа и Канада увеличили расходы на оборону из-за Трампа - РИА Новости, 25.06.2026
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01:26 25.06.2026
Рютте заявил, что Европа и Канада увеличили расходы на оборону из-за Трампа

Рютте: Европа и Канада нарастили расходы на оборону на 1,2 триллиона долларов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году Европа и Канада нарастили оборонные расходы примерно на 1,2 триллиона долларов.
  • За время второго президентского срока Трампа Канада и Европа суммарно увеличат расходы на оборону более чем на 250 миллиардов долларов за период 2025 и 2026 годов.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году Европа и Канада нарастили оборонные расходы примерно на 1,2 триллиона долларов.
"Триллион Трампа" показывает, насколько выросли отчисления европейцев и канадцев на оборону с тех пор, как вы вступили в должность (президента США - ред.) в 2017 году ... В общей сложности европейцы и канадцы потратили дополнительно 1,2 триллиона (на оборону - ред.)", - сказал Рютте во время своего визита в Белый дом.
Рютте также добавил, что за время второго президентского срока Трампа Канада и Европа суммарно увеличат расходы на оборону более чем на 250 миллиардов долларов за период 2025 и 2026 годов.
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