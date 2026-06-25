Рейтинг@Mail.ru
У границы Румынии с Украиной заметили самолет НАТО - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 25.06.2026 (обновлено: 01:02 25.06.2026)
У границы Румынии с Украиной заметили самолет НАТО

Самолет НАТО E-3A Sentry кружит над Румынией недалеко от границы с Украиной

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily FarnswortАмериканский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily Farnswort
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружит в воздушном пространстве Румынии недалеко от границы с Украиной и Черным морем.
  • Boeing E-3A Sentry способен идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО, радиус действия его радара — до 600 километров.
  • Самолет поднялся в воздух из аэропорта в литовском городе Шяуляй и на своем маршруте обогнул западную украинскую границу, пролетев по воздушному пространству Польши, Словакии и Венгрии.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружит в воздушном пространстве Румынии неподалеку от границы с Украиной и Черного моря, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flighradar24.
Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров. От места, где летает борт НАТО, до российской границы 270-280 километров по прямой.
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Самолеты НАТО вновь патрулируют воздушное пространство над Эстонией
22 июня, 13:33
Согласно данным портала, на момент 00.20 мск борт летал над Румынией по траектории практически идеального круга.
Самолет поднялся в воздух из аэропорта в литовском городе Шяуляй и взял курс в сторону Румынии. На своем маршруте борт обогнул западную украинскую границу, пролетев по воздушному пространству Польши, Словакии и Венгрии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Самолет-разведчик НАТО Boeing E-3A Sentry - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Самолет дальней разведки НАТО кружил у границы с Украиной
13 мая, 19:37
 
В миреРумынияРоссияМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала