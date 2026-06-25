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Экс-игроки сборной России стали тренерами молодежной команды ЦСКА - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
17:39 25.06.2026 (обновлено: 17:59 25.06.2026)
Экс-игроки сборной России стали тренерами молодежной команды ЦСКА

Набабкин и Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

© Фото : официальный сайт ЦФК ЦСКАКирилл Набабкин
Кирилл Набабкин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : официальный сайт ЦФК ЦСКА
Кирилл Набабкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшие футболисты сборной России Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.
  • Молодежную команду возглавляет Максим Боков.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бывшие футболисты сборной России Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, сообщается на сайте армейцев.
Сроки соглашений с 39-летними специалистами не уточняются. Молодежную команду возглавляет Максим Боков.
Набабкин будучи игроком представлял "Москву", а с 2010 года - ЦСКА, в составе которого провел 324 матча, забив пять голов, а также по три раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Рязанцев на протяжении карьеры выступал за "Москву", казанский "Рубин", в составе которого дважды выиграл чемпионат России, петербургский "Зенит", с которым также стал чемпионом страны, подмосковные "Химки" и московское "Торпедо". У обоих специалистов по пять матчей за сборную России.
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