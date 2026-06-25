Экс-игроки сборной России стали тренерами молодежной команды ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшие футболисты сборной России Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.
- Молодежную команду возглавляет Максим Боков.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бывшие футболисты сборной России Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, сообщается на сайте армейцев.
Сроки соглашений с 39-летними специалистами не уточняются. Молодежную команду возглавляет Максим Боков.
Набабкин будучи игроком представлял "Москву", а с 2010 года - ЦСКА, в составе которого провел 324 матча, забив пять голов, а также по три раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Рязанцев на протяжении карьеры выступал за "Москву", казанский "Рубин", в составе которого дважды выиграл чемпионат России, петербургский "Зенит", с которым также стал чемпионом страны, подмосковные "Химки" и московское "Торпедо". У обоих специалистов по пять матчей за сборную России.