Экс-игроки сборной России стали тренерами молодежной команды ЦСКА

Рязанцев на протяжении карьеры выступал за "Москву", казанский "Рубин", в составе которого дважды выиграл чемпионат России, петербургский "Зенит", с которым также стал чемпионом страны, подмосковные "Химки" и московское "Торпедо". У обоих специалистов по пять матчей за сборную России.