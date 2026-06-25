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В Мытищах мужчина ударил женщину по голове в кафе - РИА Новости, 25.06.2026
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11:45 25.06.2026 (обновлено: 22:36 25.06.2026)
В Мытищах мужчина ударил женщину по голове в кафе

В Мытищах мужчина во время конфликта ударил по голове женщину в кафе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мытищах мужчина ударил женщину в голову во время конфликта в кафе.
  • Полицейские доставили в отдел 35-летнего жителя, обстоятельства произошедшего выясняются.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта ударил по голове женщину в кафе в Мытищах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
В полицию Мытищ поступило сообщение от местной жительницы о причинении ей телесных повреждений.
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"Прибывшими полицейскими предварительно установлено, что в одном из кафе, расположенном на улице Астрахова, между потерпевшей и мужчиной произошел конфликт, в результате которого ей был нанесен удар в область головы", — говорится в сообщении.
Потерпевшей проведут судмедэкспертизу для установления степени вреда, причиненного здоровью.
Полицейские доставили в отдел 35-летнего местного жителя, разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что нетрезвый мужчина напал и ударил по лицу девушку в мытищинском пабе из-за отказа познакомиться.
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ПроисшествияМытищиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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