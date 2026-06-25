В Мытищах возбудили дело после поджога автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мытищах произошел поджог автомобиля, из-за которого огонь перекинулся на соседние машины.
- Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после поджога автомобиля в Мытищах, из-за которого огонь перекинулся на соседние машины, сообщила начальник управления информации и общественных связей главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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"Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля в Мытищах", - говорится в сообщении в канале главка на платформе "Макс".
Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.