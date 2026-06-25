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В Мытищах возбудили дело после поджога автомобиля - РИА Новости, 25.06.2026
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09:04 25.06.2026
В Мытищах возбудили дело после поджога автомобиля

В Мытищах возбудили дело после поджога автомобиля, где горели три автомобиля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мытищах произошел поджог автомобиля, из-за которого огонь перекинулся на соседние машины.
  • Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после поджога автомобиля в Мытищах, из-за которого огонь перекинулся на соседние машины, сообщила начальник управления информации и общественных связей главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В среду подмосковный главк МВД РФ сообщил, что разыскивается злоумышленник, поджегший автомобиль в Мытищах, вследствие чего огонь перекинулся на соседние машины. В прокуратуре Московской области уточнили, что сгорели три автомобиля, еще несколько повреждены.
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"Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля в Мытищах", - говорится в сообщении в канале главка на платформе "Макс".
Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.
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ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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