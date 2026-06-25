В Мытищах возбудили дело после поджога автомобиля

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после поджога автомобиля в Мытищах, из-за которого огонь перекинулся на соседние машины, сообщила начальник управления информации и общественных связей главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.