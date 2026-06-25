Рейтинг@Mail.ru
МВФ находится на связи с властями Венесуэлы после землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 25.06.2026
МВФ находится на связи с властями Венесуэлы после землетрясения

МВФ работает с Венесуэлой по необходимой помощи после землетрясения

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВФ находится на связи с властями Венесуэлы для оказания помощи после землетрясения.
  • Для восстановления Венесуэлы после землетрясения будет создан фонд с участием средств МВФ в размере 200 миллионов долларов.
  • В Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений с последующими толчками, в результате которых погибли по меньшей мере 164 человека и были разрушены жилые дома и инфраструктура.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) находится на связи с властями Венесуэлы по необходимой помощи после сильного землетрясения в стране, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила в четверг, что для восстановления Венесуэлы после землетрясения будет создан фонд с участием средств в МВФ в размере 200 миллионов долларов.
"Мы пристально следим за развитием ситуации и мы плотно взаимодействуем с венесуэльскими властями", - сообщила Козак журналистам на брифинге.
По ее словам, власти республики проводят оценку экономического влияния природного катаклизма на страну и необходимых средств для восстановления.
"У нас будет большей деталей, и мы сможем поделиться большей информацией по мере развития этих дискуссий", - добавила она.
Ранее в четверг Родригес также обратилась к частному бизнесу страны с просьбой предоставить технику для разбора завалов. Ее в стране не хватает.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
ООН призвала к срочной поддержке Венесуэлы после землетрясений
Вчера, 16:41
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияВладимир ПутинМВФЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала