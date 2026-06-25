МВФ находится на связи с властями Венесуэлы после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ МВФ находится на связи с властями Венесуэлы для оказания помощи после землетрясения.

Для восстановления Венесуэлы после землетрясения будет создан фонд с участием средств МВФ в размере 200 миллионов долларов.

В Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений с последующими толчками, в результате которых погибли по меньшей мере 164 человека и были разрушены жилые дома и инфраструктура.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) находится на связи с властями Венесуэлы по необходимой помощи после сильного землетрясения в стране, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила в четверг, что для восстановления Венесуэлы после землетрясения будет создан фонд с участием средств в МВФ в размере 200 миллионов долларов.

"Мы пристально следим за развитием ситуации и мы плотно взаимодействуем с венесуэльскими властями", - сообщила Козак журналистам на брифинге.

По ее словам, власти республики проводят оценку экономического влияния природного катаклизма на страну и необходимых средств для восстановления.

"У нас будет большей деталей, и мы сможем поделиться большей информацией по мере развития этих дискуссий", - добавила она.

Ранее в четверг Родригес также обратилась к частному бизнесу страны с просьбой предоставить технику для разбора завалов. Ее в стране не хватает.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.