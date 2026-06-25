В Анапе двенадцатилетний мальчик ударил, предположительно, ножом сверстника

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Сотрудник полиции во время работы

Краткий пересказ от РИА ИИ Двенадцатилетний мальчик нанес удар предметом, похожим на нож, сверстнику возле детской площадки в Анапе.

Инцидент произошел 20 июня, пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту произошедшего, а на маму юного правонарушителя составлен административный материал по неисполнению родительских обязанностей.

КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик нанес удар предметом, похожим на нож, сверстнику возле детской площадки в Анапе, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что днем вблизи детской площадки произошел конфликт между 12-летними мальчиками, в результате которого один из них нанес удар предметом, схожим с ножом", - говорится в сообщении

По информации ведомства, инцидент произошел 20 июня, мальчик скрылся с места, пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

"В настоящее время проверка продолжается, предмет изъят. На маму юного правонарушителя составлен административный материал по неисполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавили в полиции.