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В Анапе двенадцатилетний мальчик ударил, предположительно, ножом сверстника - РИА Новости, 25.06.2026
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14:54 25.06.2026
В Анапе двенадцатилетний мальчик ударил, предположительно, ножом сверстника

МВД: в Анапе двенадцатилетний мальчик ударил, предположительно, ножом сверстника

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцатилетний мальчик нанес удар предметом, похожим на нож, сверстнику возле детской площадки в Анапе.
  • Инцидент произошел 20 июня, пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
  • Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту произошедшего, а на маму юного правонарушителя составлен административный материал по неисполнению родительских обязанностей.
КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик нанес удар предметом, похожим на нож, сверстнику возле детской площадки в Анапе, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Предварительно установлено, что днем вблизи детской площадки произошел конфликт между 12-летними мальчиками, в результате которого один из них нанес удар предметом, схожим с ножом", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, инцидент произошел 20 июня, мальчик скрылся с места, пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
"В настоящее время проверка продолжается, предмет изъят. На маму юного правонарушителя составлен административный материал по неисполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавили в полиции.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту произошедшего на детской площадке инцидента, сообщает ведомство в "Максе".
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