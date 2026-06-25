Моуринью пожелал футболистам "Реала" вылета с ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью признался, что предпочел бы, чтобы футболисты его команды поскорее вылетели с чемпионата мира.

На чемпионате мира по футболу выступают 11 игроков «Реала».

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью признался, что предпочел бы, чтобы футболисты его команды поскорее вылетели с чемпионата мира, провели отпуск и вернулись в клуб для предсезонной подготовки.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. На турнире выступают 11 игроков "Реала" - Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени (оба - Франция), Винисиус, Эндрик (оба – Бразилия), Джуд Беллингем (Англия), Антонио Рюдигер (Германия), Тибо Куртуа (Бельгия), Федерико Вальверде (Уругвай), Браим Диас (Марокко) и Арда Гюлер (Турция).

« "Хотите правду? Я хочу, чтобы игроки "Реала" проиграли и уехали в отпуск. Потому что я хочу, чтобы ребята вернулись на предсезонку", - сказал Моуринью в подкасте Beast Mode On английскому экс-футболисту Адебайо Акинфенве.