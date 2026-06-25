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Моуринью пожелал футболистам "Реала" вылета с ЧМ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
20:20 25.06.2026
Моуринью пожелал футболистам "Реала" вылета с ЧМ

Моуринью: хочу, чтобы игроки "Реала" вылетели с ЧМ и вернулись на предсезонку

© Фото из соцсетей / Коллаж РИА НовостиЖозе Моуринью
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото из соцсетей / Коллаж РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью признался, что предпочел бы, чтобы футболисты его команды поскорее вылетели с чемпионата мира.
  • На чемпионате мира по футболу выступают 11 игроков «Реала».
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью признался, что предпочел бы, чтобы футболисты его команды поскорее вылетели с чемпионата мира, провели отпуск и вернулись в клуб для предсезонной подготовки.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. На турнире выступают 11 игроков "Реала" - Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени (оба - Франция), Винисиус, Эндрик (оба – Бразилия), Джуд Беллингем (Англия), Антонио Рюдигер (Германия), Тибо Куртуа (Бельгия), Федерико Вальверде (Уругвай), Браим Диас (Марокко) и Арда Гюлер (Турция).
«
"Хотите правду? Я хочу, чтобы игроки "Реала" проиграли и уехали в отпуск. Потому что я хочу, чтобы ребята вернулись на предсезонку", - сказал Моуринью в подкасте Beast Mode On английскому экс-футболисту Адебайо Акинфенве.
Моуринью вернулся на пост главного тренера "Реала" 11 июня. Он возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год и стал с "Реалом" чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
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