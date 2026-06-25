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В московском метро произошла драка - РИА Новости, 25.06.2026
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11:17 25.06.2026 (обновлено: 16:58 25.06.2026)
В московском метро произошла драка

В московском метро произошла драка между местным жителем и тремя приезжими

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В вестибюле станции московского метро местный житель подрался с тремя приезжими из Смоленской области.
  • Один из участников потасовки получил тяжелую травму головы.
  • Возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Москвич в ходе конфликта в вестибюле столичного метро подрался с тремя приезжими, в результате чего один из них упал и получил тяжелую травму головы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что конфликт между москвичом и тремя приезжими из Смоленской области возник в вестибюле станции. В результате драки один из гостей столицы от полученного удара кулаком упал на пол и получил травму головы", — написала она в своем канале на платформе "Макс".
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Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии — согласно заключению медиков, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Двое его спутников в госпитализации не нуждались.
На видео, предоставленном Волк, мужчина с рюкзаком после короткого разговора бьет с двух рук оппонентов, один из них падает на пол и больше не двигается. К драке подключается четвертый участник, в прыжке он наносит несильный удар в голову москвичу.
В отношении участников инцидента составлены протоколы по статье 20.21 КоАП России ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").
В отношении москвича возбуждено уголовное дело по части первой статьи 118 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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