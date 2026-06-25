В московском метро произошла драка

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Краткий пересказ от РИА ИИ В вестибюле станции московского метро местный житель подрался с тремя приезжими из Смоленской области.

Один из участников потасовки получил тяжелую травму головы.

Возбуждено уголовное дело.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Москвич в ходе конфликта в вестибюле столичного метро подрался с тремя приезжими, в результате чего один из них упал и получил тяжелую травму головы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что конфликт между москвичом и тремя приезжими из Смоленской области возник в вестибюле станции. В результате драки один из гостей столицы от полученного удара кулаком упал на пол и получил травму головы", — написала она в своем канале на платформе " Макс ".

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии — согласно заключению медиков, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Двое его спутников в госпитализации не нуждались.

На видео, предоставленном Волк , мужчина с рюкзаком после короткого разговора бьет с двух рук оппонентов, один из них падает на пол и больше не двигается. К драке подключается четвертый участник, в прыжке он наносит несильный удар в голову москвичу.

В отношении участников инцидента составлены протоколы по статье 20.21 КоАП России ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").