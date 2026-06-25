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С начала программы капремонта в Москве отремонтировали 225 домов с фризами - РИА Новости, 25.06.2026
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09:53 25.06.2026 (обновлено: 10:19 25.06.2026)
С начала программы капремонта в Москве отремонтировали 225 домов с фризами

С начала программы капремонта в Москве привели в порядок 225 домов с фризами

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыБолее 200 домов с фризами на фасадах обновили в Москве
Более 200 домов с фризами на фасадах обновили в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Более 200 домов с фризами на фасадах обновили в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в Москве приведено в порядок 225 домов с фризами.
  • В 2023 году капитально отремонтировано восьмиэтажное здание на улице Трофимова: отремонтированы фасад и крыша, заменены внутренние коммуникации.
  • В 2024 году специалисты привели в порядок фасад дома на бульваре Дмитрия Донского, а также в этом году началось обновление здания с фризом в Казарменном переулке.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уже 225 домов с фризами приведено в порядок в Москве за время реализации программы капремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 225 домов с фризами", - говорится в сообщении.
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В частности, специалисты капитально отремонтировали восьмиэтажное жилое здание на улице Трофимова. Работы по обновлению прошли в 2023 году: отремонтировали фасад и крышу, а также заменили внутренние коммуникации.
"Специалисты тщательно промыли фасады здания, убрав с поверхности вместе с уличными загрязнениями плесень и грибок. Отремонтировали также выветренные швы, произвели докомпоновку утраченных элементов кирпичной кладки и нанесли биоцидный состав в местах намокания... По завершении основных работ мастера привели в порядок балконы", - добавляется в сообщении.
Указывается, что еще одним из отремонтированных зданий с фризом стал современный жилой дом на юге столицы на бульваре Дмитрия Донского. В 2024 году специалисты привели в порядок фасад дома, до начала работ специалисты фонда капремонта создали индивидуальный проект, в котором учли все характеристики здания, подобрали материалы и технологии.
"Фасад окрасили в цвет "светлая слоновая кость", а фриз дома - в серо-бежевый. Завершающим этапом стали ремонт входных групп и общедомовых балконов, установка современных окон в местах общего пользования и восстановление балконов в жилых помещениях", - отмечается в материале.
Кроме того, в этом году проводится обновление здания с фризом в Казарменном переулке.
"Работы начались с расчистки наружных стен от накопившихся загрязнений и отбивки отслаивающихся частей штукатурного слоя. Далее специалисты обработают места намокания антигрибковым составом и восстановят гладкий и рустованный штукатурный слой стен. В порядок также приведут архитектурные элементы и лепной декор: изящные барельефы, сандрики, картуши и замковые камни", - перечислили на сайте мэра и правительства столицы.
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