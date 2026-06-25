Более 200 домов с фризами на фасадах обновили в Москве

Более 200 домов с фризами на фасадах обновили в Москве

С начала программы капремонта в Москве отремонтировали 225 домов с фризами

Краткий пересказ от РИА ИИ За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в Москве приведено в порядок 225 домов с фризами.

В 2023 году капитально отремонтировано восьмиэтажное здание на улице Трофимова: отремонтированы фасад и крыша, заменены внутренние коммуникации.

В 2024 году специалисты привели в порядок фасад дома на бульваре Дмитрия Донского, а также в этом году началось обновление здания с фризом в Казарменном переулке.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уже 225 домов с фризами приведено в порядок в Москве за время реализации программы капремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 225 домов с фризами", - говорится в сообщении

В частности, специалисты капитально отремонтировали восьмиэтажное жилое здание на улице Трофимова. Работы по обновлению прошли в 2023 году: отремонтировали фасад и крышу, а также заменили внутренние коммуникации.

"Специалисты тщательно промыли фасады здания, убрав с поверхности вместе с уличными загрязнениями плесень и грибок. Отремонтировали также выветренные швы, произвели докомпоновку утраченных элементов кирпичной кладки и нанесли биоцидный состав в местах намокания... По завершении основных работ мастера привели в порядок балконы", - добавляется в сообщении.

Указывается, что еще одним из отремонтированных зданий с фризом стал современный жилой дом на юге столицы на бульваре Дмитрия Донского . В 2024 году специалисты привели в порядок фасад дома, до начала работ специалисты фонда капремонта создали индивидуальный проект, в котором учли все характеристики здания, подобрали материалы и технологии.

"Фасад окрасили в цвет "светлая слоновая кость", а фриз дома - в серо-бежевый. Завершающим этапом стали ремонт входных групп и общедомовых балконов, установка современных окон в местах общего пользования и восстановление балконов в жилых помещениях", - отмечается в материале.

Кроме того, в этом году проводится обновление здания с фризом в Казарменном переулке.