Краткий пересказ от РИА ИИ Татьяна Москалькова считает, что международное право сильно деградировало.

На Петербургском международном юридическом форуме Москалькова отметила необходимость выработки конкретных предложений по изменению ситуации в сфере прав и свобод человека.

Экс-омбудсмен подчеркнула важность сочетания отстаивания суверенитета с поиском компромиссов и построением гуманитарных коридоров.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Международное право не умерло, но сильно деградировало, считает научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.

"Международное право не умерло, но оно сильно деградировало. И суть нашего сегодняшнего времени в том, чтобы выработать предложения, как преодолеть негативные ситуации, связанные с современными реалиями", - сказала Москалькова , выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026).

Она отметила, что в настоящее время недостаточно просто констатировать двойные стандарты, политизированность сферы прав и свобод человека, нужно также путем синергии вырабатывать конкретные предложения по изменению ситуации.

"Отстаивание суверенитета вооруженным путем, путем создания идеологий должно сочетаться с поиском компромиссов и построением гуманитарных коридоров, которые в сложной ситуации могли бы минимизировать для человека страдания и последствия ситуаций, в которые они попадают", - добавила экс-омбудсмен.