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Международное право не умерло, но сильно деградировало, считает Москалькова - РИА Новости, 25.06.2026
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15:49 25.06.2026
Международное право не умерло, но сильно деградировало, считает Москалькова

Москалькова: международное право не умерло, но сильно деградировало

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Москалькова считает, что международное право сильно деградировало.
  • На Петербургском международном юридическом форуме Москалькова отметила необходимость выработки конкретных предложений по изменению ситуации в сфере прав и свобод человека.
  • Экс-омбудсмен подчеркнула важность сочетания отстаивания суверенитета с поиском компромиссов и построением гуманитарных коридоров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Международное право не умерло, но сильно деградировало, считает научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.
"Международное право не умерло, но оно сильно деградировало. И суть нашего сегодняшнего времени в том, чтобы выработать предложения, как преодолеть негативные ситуации, связанные с современными реалиями", - сказала Москалькова, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026).
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Она отметила, что в настоящее время недостаточно просто констатировать двойные стандарты, политизированность сферы прав и свобод человека, нужно также путем синергии вырабатывать конкретные предложения по изменению ситуации.
"Отстаивание суверенитета вооруженным путем, путем создания идеологий должно сочетаться с поиском компромиссов и построением гуманитарных коридоров, которые в сложной ситуации могли бы минимизировать для человека страдания и последствия ситуаций, в которые они попадают", - добавила экс-омбудсмен.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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