МВД назвало наиболее распространенные схемы обмана детей и подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ Наиболее распространенные схемы обмана несовершеннолетних включают кражу кодов авторизации под видом техподдержки, мошенничество с игровыми аккаунтами через сайты-двойники и предложения легкого заработка.

Анонимные кураторы вовлекают детей и подростков через мессенджеры в совершение тяжких преступлений под предлогом легкого заработка.

Уголовная ответственность за тяжкие преступления наступает независимо от того, участвовал ли подросток под влиянием третьих лиц или нет.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Схемы с кражей кодов авторизации, мошенничество с игровыми аккаунтами через сайты-двойники и предложения легкого заработка являются наиболее распространенными у преступников при обмане детей и подростков, рассказали РИА Новости в МВД РФ.

"Наиболее распространенные схемы обмана несовершеннолетних: кража кодов авторизации под видом техподдержки с последующим доступом к "Госуслугам" и онлайн-банкам, мошенничество с игровыми аккаунтами через сайты-двойники, предложения легкого заработка с использованием карт или аккаунтов подростка в незаконных операциях, фиктивные розыгрыши призов с перенаправлением на фишинговые ресурсы", - сказали в пресс-службе.