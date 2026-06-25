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МВД назвало наиболее распространенные схемы обмана детей и подростков - РИА Новости, 25.06.2026
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02:41 25.06.2026
МВД назвало наиболее распространенные схемы обмана детей и подростков

Детей и подростков часто обманывают через игровые аккаунты на сайтах-двойниках

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наиболее распространенные схемы обмана несовершеннолетних включают кражу кодов авторизации под видом техподдержки, мошенничество с игровыми аккаунтами через сайты-двойники и предложения легкого заработка.
  • Анонимные кураторы вовлекают детей и подростков через мессенджеры в совершение тяжких преступлений под предлогом легкого заработка.
  • Уголовная ответственность за тяжкие преступления наступает независимо от того, участвовал ли подросток под влиянием третьих лиц или нет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Схемы с кражей кодов авторизации, мошенничество с игровыми аккаунтами через сайты-двойники и предложения легкого заработка являются наиболее распространенными у преступников при обмане детей и подростков, рассказали РИА Новости в МВД РФ.
"Наиболее распространенные схемы обмана несовершеннолетних: кража кодов авторизации под видом техподдержки с последующим доступом к "Госуслугам" и онлайн-банкам, мошенничество с игровыми аккаунтами через сайты-двойники, предложения легкого заработка с использованием карт или аккаунтов подростка в незаконных операциях, фиктивные розыгрыши призов с перенаправлением на фишинговые ресурсы", - сказали в пресс-службе.
В министерстве добавили, что также анонимные кураторы через мессенджеры под предлогом легкого заработка вовлекают детей и подростков в совершение тяжких преступлений - поджогов, терактов и убийств. Правоохранители напомнили, что уголовная ответственность за такие преступления наступает вне зависимости от того, участвовал ли в них подросток под влиянием третьих лиц или нет.
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