Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство культуры Молдавии опубликовало список из 26 российских артистов и коллективов, чьи выступления и гастроли на территории республики не рекомендованы.

В список вошли такие исполнители, как «Ленинград», «Руки Вверх!», Баста, Guf и другие.

Документ носит рекомендательный характер, но организаторам мероприятий настоятельно советуют учитывать его при планировании мероприятий и запрашивать мнение министерства до старта продажи билетов.

КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Министерство культуры Молдавии опубликовало список артистов из России, чьи выступления и гастроли на территории республики не рекомендованы.

Соответствующий документ, размещенный на сайте ведомства, содержит перечень из 26 имен и коллективов. В него вошли популярные российские исполнители и музыкальные группы, такие как " Ленинград ", "Руки Вверх!", Баста , Guf, Клава Кока, Егор Крид, Леонид Агутин, DJ Smash, Олег Винник, Юрий Каспарян (гитарист и сооснователь группы "Кино") и другие.

"Список сформирован на основе данных, собранных от государственных культурных институтов и импресарио с февраля 2026 года. Меры направлены на информирование организаторов мероприятий об артистах, которые, поддерживают или оправдывают" действия, связанные с вооруженной агрессией. Цель данной меры - предотвращение рисков для безопасности Республики Молдова", - подчеркивается в заявлении минкульта.