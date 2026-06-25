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Минкультуры Молдавии опубликовало черный список артистов из России - РИА Новости, 25.06.2026
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15:52 25.06.2026
Минкультуры Молдавии опубликовало черный список артистов из России

Минкультуры Молдавии опубликовало черный список артистов из РФ

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство культуры Молдавии опубликовало список из 26 российских артистов и коллективов, чьи выступления и гастроли на территории республики не рекомендованы.
  • В список вошли такие исполнители, как «Ленинград», «Руки Вверх!», Баста, Guf и другие.
  • Документ носит рекомендательный характер, но организаторам мероприятий настоятельно советуют учитывать его при планировании мероприятий и запрашивать мнение министерства до старта продажи билетов.
КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Министерство культуры Молдавии опубликовало список артистов из России, чьи выступления и гастроли на территории республики не рекомендованы.
Соответствующий документ, размещенный на сайте ведомства, содержит перечень из 26 имен и коллективов. В него вошли популярные российские исполнители и музыкальные группы, такие как "Ленинград", "Руки Вверх!", Баста, Guf, Клава Кока, Егор Крид, Леонид Агутин, DJ Smash, Олег Винник, Юрий Каспарян (гитарист и сооснователь группы "Кино") и другие.
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"Список сформирован на основе данных, собранных от государственных культурных институтов и импресарио с февраля 2026 года. Меры направлены на информирование организаторов мероприятий об артистах, которые, поддерживают или оправдывают" действия, связанные с вооруженной агрессией. Цель данной меры - предотвращение рисков для безопасности Республики Молдова", - подчеркивается в заявлении минкульта.
При этом ведомство уточняет, что документ носит рекомендательный характер и не является полным запретом на международное сотрудничество. Однако организаторам концертов и фестивалей настоятельно советуют учитывать этот список при планировании мероприятий. Организаторам концертов рекомендовано запрашивать мнение министерства до старта продажи билетов, чтобы избежать ситуаций, угрожающих проведению мероприятий.
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