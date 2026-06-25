Таубер обвинила власти Молдавии в хищении европейских фондов и в кумовстве

В качестве примера она привела ситуацию с Анастасией Табурчану - кузиной президента Молдавии Санду. Таубер заявила, что Табурчану, занимая должность специалиста по коммуникациям в MoldATSA, за последний год получила более 1 миллиона леев (около 55 тысяч долларов - ред.) в виде надбавок и премий, и уволилась лишь после давления общественности. При этом сама Таубрчану не находилась в Молдавии, а проживала в Словении.