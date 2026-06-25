Таубер обвинила власти Молдавии в хищении европейских фондов и в кумовстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполнительный секретарь оппозиционного молдавского блока "Победа", экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер обвинила власти республики в коррупции и нецелевом расходовании европей ских грантов для авиационной отрасли.
- Из 3 миллионов евро, выделенных европейскими партнерами для поддержки MoldATSA, значительная часть средств исчезла бесследно, утверждает Таубер.
- Оппозиция требует от властей немедленного независимого расследования с публикацией всех результатовю
КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Исполнительный секретарь оппозиционного молдавского блока "Победа", экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер обвинила власти республики в коррупции и нецелевом расходовании европейских грантов, предназначенных для авиационной отрасли.
Ситуация вокруг компании MoldATSA - государственного предприятия по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения - обострилась на фоне критики оппозиции в адрес властей. Ранее лидер Молдавской национальной партии (МНП) Драгош Галбур заявлял о системном кумовстве в окружении президента Майи Санду, связывая рост доходов родственников главы государства с приходом к власти правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
"Из 3 миллионов евро, выделенных европейскими партнерами для поддержки MoldATSA, значительная часть средств исчезла бесследно. Правящий режим превратил госпредприятие в закрытый клуб для своих. Зачастую у некоторых "специалистов" даже нет профильного образования, но есть 100 тысяч и более леев ежемесячно (около 5,5 тысячи долларов - ред.)", - написала Таубер в своем блоге.
В качестве примера она привела ситуацию с Анастасией Табурчану - кузиной президента Молдавии Санду. Таубер заявила, что Табурчану, занимая должность специалиста по коммуникациям в MoldATSA, за последний год получила более 1 миллиона леев (около 55 тысяч долларов - ред.) в виде надбавок и премий, и уволилась лишь после давления общественности. При этом сама Таубрчану не находилась в Молдавии, а проживала в Словении.
Оппозиция требует от властей немедленного независимого расследования с публикацией всех результатов, подчеркивая, что Агентство публичной собственности Молдавии может попытаться переложить ответственность на рядовых сотрудников.
Санду пришла к власти на фоне громких обещаний искоренить коррупцию в государственных структурах и провести полную очистку системы от кумовства. Однако оппозиционные силы регулярно критикуют руководство страны за назначение лояльных людей на ключевые посты в обход конкурсных процедур.️