Молдавия усиливает блокаду Приднестровья, заявил МИД ПМР

По его словам, молдавские политики также пытаются ввести в заблуждение жителей Приднестровья рассказывая о том, что якобы фонд конвергенции принесет им благо.

"За два года они отобрали только за счёт таможенных и экспортно-импортных двойных пошлин порядка 28 миллионов долларов и евро. Где эти деньги? Верните нам их, ведь никто не собирается возвращать. Такая же судьба, увы, если эта механика будет реализована, постигнет и другие сборы, которые они будут незаконно отбирать у Приднестровья", - отметил Игнатьев.