Молдавия усиливает блокаду Приднестровья, заявил МИД ПМР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия усиливает блокаду Приднестровья и пытается ввести в заблуждение международное сообщество.
- Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь объявил о создании фонда конвергенции в рамках постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
ТИРАСПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Молдавия усиливает блокаду Приднестровья и обманывает международное сообщество, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
"Молдавия усиливает комплексную блокаду Приднестровья, оказывая давление на республику и пытаясь ввести в заблуждение Евросоюз и мировое сообщество, так как мировое сообщество нацелено на мирное регулирование. Кишинёв подтверждает, что да, мирными методами, но Молдова пытается обмануть всех и убедить в том, что она якобы занимается процессом нормализации отношений с Приднестровьем", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".
По его словам, молдавские политики также пытаются ввести в заблуждение жителей Приднестровья рассказывая о том, что якобы фонд конвергенции принесет им благо.
"За два года они отобрали только за счёт таможенных и экспортно-импортных двойных пошлин порядка 28 миллионов долларов и евро. Где эти деньги? Верните нам их, ведь никто не собирается возвращать. Такая же судьба, увы, если эта механика будет реализована, постигнет и другие сборы, которые они будут незаконно отбирать у Приднестровья", - отметил Игнатьев.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.