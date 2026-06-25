Космонавты на МКС в июле выведут 25-е поколение космических мух

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские космонавты в июле выведут 24-е и 25-е поколения мух-дрозофил, предки которых были рождены в космосе.

Насекомых для эксперимента «Цитомеханариум» доставит на МКС корабль «Союз МС-29», полет которого запланирован на 14 июля.

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российские космонавты в ходе экспериментов на Международной космической станции в июле выведут 24-е и 25-е поколения мух-дрозофил, предки которых были рождены в космосе, сообщила РИА Новости заведующий лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.

"Будет две серии экспериментов - с линией, которая летит первый раз, и с линией, которая уже имеет несколько полетов - для этой линии поколение 24-25. Возвращение - 26 июля", - сказала Огнева.

Новых насекомых для проведения эксперимента "Цитомеханариум" доставит на МКС корабль "Союз МС-29", полет которого запланирован на 14 июля.

Первые два поколения мух были выведены в начале апреля 2025 года. Личинки доставили на корабле "Союз МС-27" 8 апреля в составе 73-й экспедиции, а вернули на "Союзе МС-26" 20 апреля. Седьмое поколение потомков космических насекомых было отправлено в полет на биоспутнике "Бион-М" №2 20 августа – 19 сентября 2025 года. В этом полете появились 9-е и 10-е поколения.