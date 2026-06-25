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Космонавты на МКС в июле выведут 25-е поколение космических мух - РИА Новости, 25.06.2026
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Наука
 
02:47 25.06.2026
Космонавты на МКС в июле выведут 25-е поколение космических мух

Космонавты на МКС в июле выведут 24-е и 25-е поколения мух-дрозофил

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские космонавты в июле выведут 24-е и 25-е поколения мух-дрозофил, предки которых были рождены в космосе.
  • Насекомых для эксперимента «Цитомеханариум» доставит на МКС корабль «Союз МС-29», полет которого запланирован на 14 июля.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российские космонавты в ходе экспериментов на Международной космической станции в июле выведут 24-е и 25-е поколения мух-дрозофил, предки которых были рождены в космосе, сообщила РИА Новости заведующий лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.
"Будет две серии экспериментов - с линией, которая летит первый раз, и с линией, которая уже имеет несколько полетов - для этой линии поколение 24-25. Возвращение - 26 июля", - сказала Огнева.
МКС - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Потомки мух, слетавших в космос на "Бионе-М", отправятся на МКС
19 сентября 2025, 14:26
Новых насекомых для проведения эксперимента "Цитомеханариум" доставит на МКС корабль "Союз МС-29", полет которого запланирован на 14 июля.
Первые два поколения мух были выведены в начале апреля 2025 года. Личинки доставили на корабле "Союз МС-27" 8 апреля в составе 73-й экспедиции, а вернули на "Союзе МС-26" 20 апреля. Седьмое поколение потомков космических насекомых было отправлено в полет на биоспутнике "Бион-М" №2 20 августа – 19 сентября 2025 года. В этом полете появились 9-е и 10-е поколения.
Еще один эксперимент прошел 27 ноября – 9 декабря. Потомков мух, выведенных во время полета "Биона", доставили на МКС на корабле "Союз МС-28", а уже 14-е, 15-е и 16-е поколения вернули на "Союзе МС-27".
МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Космонавт рассказал о значении эксперимента "Экран-М" на МКС
12 апреля, 09:48
 
НаукаИнститут медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукКосмос
 
 
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