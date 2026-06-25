Японский футболист продлил профессиональный контракт в возрасте 59 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Японский футболист Кадзуеси Миура продлил арендное соглашение с клубом «Фукусима Юнайтед».

Кадзуеси Миура проведет в клубе еще один сезон в возрасте 59 лет.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Японский футболист Кадзуеси Миура продлил арендное соглашение с клубом "Фукусима Юнайтед" в возрасте 59 лет, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

59-летний нападающий проведет в клубе еще один сезон. Он выступает в составе "Фукусимы" на правах аренды из "Йокогамы".