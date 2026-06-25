Японский футболист продлил профессиональный контракт в возрасте 59 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Японский футболист Кадзуеси Миура продлил арендное соглашение с клубом «Фукусима Юнайтед».
- Кадзуеси Миура проведет в клубе еще один сезон в возрасте 59 лет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Японский футболист Кадзуеси Миура продлил арендное соглашение с клубом "Фукусима Юнайтед" в возрасте 59 лет, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
59-летний нападающий проведет в клубе еще один сезон. Он выступает в составе "Фукусимы" на правах аренды из "Йокогамы".
Форвард начал свою карьеру в 1986 году. Предстоящий сезон станет для него 42-м в карьере. 26 февраля Миуре исполнится 60 лет.
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