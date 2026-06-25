Митрополит Молдавии призвал не верить телефонным мошенникам

"В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, используя обман и различные методы манипуляции, пытаются получить деньги, личные данные или ввести граждан в заблуждение, часто ссылаясь на ложные чрезвычайные ситуации, названия учреждений или даже церковных деятелей. В случае сомнений обратитесь к своему приходскому священнику или к доверенным лицам в вашем сообществе, а также в компетентные государственные органы", - говорится в обращении митрополита, опубликованном на сайте митрополии.