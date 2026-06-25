Митрополит Молдавии призвал не верить телефонным мошенникам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир обратился к жителям страны с призывом не верить телефонным мошенникам.
- Злоумышленники пытаются получить деньги, личные данные или ввести граждан в заблуждение, ссылаясь на ложные чрезвычайные ситуации и названия учреждений, в том числе церковных.
- Митрополит призвал жителей не отвечать на подозрительные звонки, не передавать личную информацию и проверять любым безопасным способом необычные запросы.
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир обратился к жителям страны с призывом не верить телефонным мошенникам, которые пытаются получить деньги якобы для церковных учреждений.
"В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, используя обман и различные методы манипуляции, пытаются получить деньги, личные данные или ввести граждан в заблуждение, часто ссылаясь на ложные чрезвычайные ситуации, названия учреждений или даже церковных деятелей. В случае сомнений обратитесь к своему приходскому священнику или к доверенным лицам в вашем сообществе, а также в компетентные государственные органы", - говорится в обращении митрополита, опубликованном на сайте митрополии.
Митрополит призвал жителей страны не отвечать на подозрительные звонки, не передавать личную информацию и всегда проверять безопасными способами любой запрос, который кажется необычным.
Согласно статистике, в 2025 году ущерб, причиненный гражданам Молдавии в результате онлайн-мошенничества, превысил 15,6 миллионов долларов. Парламент Молдавии в начале июня создал комиссию, которая должна изучить ситуацию и оценить эффективность мер борьбы с телефонным мошенничеством.