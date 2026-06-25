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Митрополит Молдавии призвал не верить телефонным мошенникам - РИА Новости, 25.06.2026
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Религия
 
21:56 25.06.2026
Митрополит Молдавии призвал не верить телефонным мошенникам

Митрополит Молдавии Владимир призвал не верить телефонным мошенникам

© AP Photo / Aurel ObrejaМитрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир во время службы в Кишиневе
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир во время службы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Aurel Obreja
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир во время службы в Кишиневе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир обратился к жителям страны с призывом не верить телефонным мошенникам.
  • Злоумышленники пытаются получить деньги, личные данные или ввести граждан в заблуждение, ссылаясь на ложные чрезвычайные ситуации и названия учреждений, в том числе церковных.
  • Митрополит призвал жителей не отвечать на подозрительные звонки, не передавать личную информацию и проверять любым безопасным способом необычные запросы.
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир обратился к жителям страны с призывом не верить телефонным мошенникам, которые пытаются получить деньги якобы для церковных учреждений.
"В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, используя обман и различные методы манипуляции, пытаются получить деньги, личные данные или ввести граждан в заблуждение, часто ссылаясь на ложные чрезвычайные ситуации, названия учреждений или даже церковных деятелей. В случае сомнений обратитесь к своему приходскому священнику или к доверенным лицам в вашем сообществе, а также в компетентные государственные органы", - говорится в обращении митрополита, опубликованном на сайте митрополии.
Митрополит призвал жителей страны не отвечать на подозрительные звонки, не передавать личную информацию и всегда проверять безопасными способами любой запрос, который кажется необычным.
Согласно статистике, в 2025 году ущерб, причиненный гражданам Молдавии в результате онлайн-мошенничества, превысил 15,6 миллионов долларов. Парламент Молдавии в начале июня создал комиссию, которая должна изучить ситуацию и оценить эффективность мер борьбы с телефонным мошенничеством.
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